La torería valenciana resiste

Pedro Toledano

Pedro Toledano

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:02

Cualquier temporada en la que se hubiera cancelado la actividad en la plaza de toros de Valencia, como ha ocurrido este año, hubiese significado un ... grave contratiempo sobre todo para los profesionales pero también, los incluyo en el infortunio, para los alumnos de la Escuela, por ellos mismos y porque son clave a la hora de incorporar nuevos aficionados. Pero que se haya elegido para las obras este 2025 viene a agravar las consecuencias artísticas. Y tiene un porqué. Esta temporada es la primera en la que Enrique Ponce ya no está en las ferias de postín en las que ha sido santo y seña durante tres décadas. Esa circunstancia ha dejado a la Valencia taurina huérfana de su figura, aunque con dos candidatos, Román y Samuel Navalón, como aspirantes para seguir luciendo el nombre de Valencia en las principales ferias. Para ello, como en su día le tocó vivir (y disfrutar) a la figura de Chiva, precisaban, les hubiese ayudado mucho, del estímulo y del altavoz de sus actuaciones en Valencia que, es evidente, este año no va a ser posible.

