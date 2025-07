La no celebración de la feria taurina de julio de este año, por las circunstancias ya comentadas de la rehabilitación de la plaza de toros, ... me ha provocado una nostalgia que ha puesto en marcha el mecanismo de los recuerdos más íntimos vividos de la que fue mi primera Feria de Julio tras afincarme en Valencia. Les hablo de la de 1966.

Como ya pueden deducir me enamoré de Valencia, de su plaza de toros, del comportamiento de su afición y me enamoré de Juana, de la que todavía hoy, después de casi sesenta años, sigo enamorado y bendecido por los tres hijos que me dio. En ese sentimiento de pertenencia a esta tierra, mucho tuvieron que ver también aquellos personajes que representaban la esencia del toreo valenciano del momento, los Marzal, la familia torera que era los Capilla, Paco Honrubia, Pepe Catalán, Felix Guillen, los Celis, Pepe Martí, Oltra, Camiserito, o don Manuel Montoliu, el don se lo ganó por su eficacia a la hora de hacer la suerte de varas pero también por su comportamiento señor.

Llevado de tantos y tan bonitos recuerdos casi llego al final de la columna y no les he dicho todavía que en aquella feria de 1966, el abono estuvo compuesto por una novillada y nueve corridas de toros, entre las que no faltaron las divisas de Pablo Romero y Miura, y que entre todo el elenco de coletudos figuraban los Ordóñez, Bienvenida, El Cordobés, Puerta, Litri, Antoñete, Camino, Aparicio, Curro Romero, y las promesas de entonces Tinín y El Inclusero..., y entre los novilleros, el valenciano Ricardo de Fabra.

Después de tanto tiempo, elegir una faena concreta entre tantas como se hicieron, se me hace muy difícil, pero sí quiero señalar que pronto detecté que la afición era apasionada -lo sigue siendo- tanto con el torero que se expresaba por el palo del arte como el que lo hacía teniendo la entrega como bandera. Era sin duda la gran Feria de Julio, en la que todos querían estar, toreros y aficionados, todos.