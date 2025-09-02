Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Al compás

Navalón, a golpe de trágalas

Pedro Toledano

Pedro Toledano

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

Veo el fin de semana que asumió el joven matador Samuel Navalón, anunciándose jueves, viernes y sábado, con tres corridas del encaste Victorino/Adolfo (lo ... de Albaserrada ya queda lejos), y es obligado reflexionar sobre la trayectoria de este joven espada que, atesorando condiciones para brillar, esas condiciones no se le están valorando. Antes de proseguir, vaya por delante que quien firma esta columna, su experiencia le dice que ser torero es muy difícil y llegar a figura un milagro, pero si además se cometen errores de bulto, no sólo por parte de quien dirige su carrera, sino por el propio sistema que rige la fiesta de los toros, la cosa se complica y se puede caer en la injusticia.

