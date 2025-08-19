La bravura como bandera se dio cita en el día más taurino de la temporada como se dice del 15 de agosto. Bravos toros y ... bravos toreros, algunos, como los subalternos Juan Luis Moreno y Jesús Fernández, su entrega los llevó al hule, el dolor, ya se sabe, siempre acecha en el ritual de la lidia. La bravura la derramaron a partes iguales toros y toreros, éstos con el adobo que dan los sentimientos y emociones. Muchas de esas sensaciones debió sentir Pedro Moya Lorenzo, El Capea, en su triunfal adiós a los ruedos en su tierra salmantina de Guijuelo, al sentir el cariño que le dispensaron paisanos y compañeros toreros y ganaderos.

Si la emoción se hace presente en un adiós, cuando se trata de una reaparición después de haber pasado el calvario de una cogida, como la que sufrió en Torrejón allá por junio Víctor Hernández, uno de los jóvenes destacados de San Isidro, digo que los sentimientos se deben disparar, y más si se hace como lo ha hecho este torero alcarreño en la primera corrida de Málaga, cortando una merecida oreja ante un toro de Juan Manuel Criado. El capítulo de espadas destacados es amplio. Tomás Rufo, en su presentación en Gijón, tres orejas de un bravo lote de La Quinta; el francés Christian Parejo, conquistó cuatro trofeos en Beziers, mientras que su paisano Castella paseaba tres, y es que Francia crece y crece.

Lo de Pontevedra, con la bravura de los victorinos debió ser de romperse la camisa, cuando el ejemplar de nombre Heráldico derramaba su bravura detrás de la muleta de Fernando Adrian hasta ser indultado. Mas cuando antes, dos figuras como Perera y Daniel Luque, habían dictado lecciones de templanza y dominio. Delirio. Como también lo provocó la actuación de Roca Rey en Dax, ante un ejemplar de Juan Pedro. En Las Ventas siguió la veta brava, y celebró la festividad de la Virgen de La Paloma con la bravura de un encierro de El Torero y la dignas actuaciones de Molina, Rafa Serna y Lama de Góngora. Todo un compendio de verdad sin trampa ni cartón.