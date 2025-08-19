Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La bravura como bandera

Pedro Toledano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 23:48

La bravura como bandera se dio cita en el día más taurino de la temporada como se dice del 15 de agosto. Bravos toros y ... bravos toreros, algunos, como los subalternos Juan Luis Moreno y Jesús Fernández, su entrega los llevó al hule, el dolor, ya se sabe, siempre acecha en el ritual de la lidia. La bravura la derramaron a partes iguales toros y toreros, éstos con el adobo que dan los sentimientos y emociones. Muchas de esas sensaciones debió sentir Pedro Moya Lorenzo, El Capea, en su triunfal adiós a los ruedos en su tierra salmantina de Guijuelo, al sentir el cariño que le dispensaron paisanos y compañeros toreros y ganaderos.

