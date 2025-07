Torre Pacheco, ¿un síntoma?

Compartir

Todo se junta, para mal, en esa localidad murciana de 40.000 habitantes, un tercio de ellos inmigrantes. En primer lugar, la política de hechos ... consumados de miles y miles de inmigrantes que entran ilegalmente en España y se quedan a vivir, tensionando en algunos casos unos servicios públicos que ya están al límite porque los españolitos -todos nosotros- exigimos cada vez más derechos pero, a cambio, no queremos cargar con nuevas obligaciones. Y sin que las autoridades responsables hagan nada por resolver esta situación anómala e inaceptable. Segundo elemento de la mezcla explosiva: el buenismo, el no pasa nada y aquí cabemos todos muy propio de la desnortada izquierda 'woke'. Que vengan, que vengan, cuanto más, mejor, puertas abiertas. Tercer elemento: la xenofobia y el racismo de algunos sectores de la derecha más radical, que ven en el extranjero un potencial peligro, un enemigo. Cuarto elemento, la estupidez del género humano manifestada a través de la dictadura de las redes sociales, con retos virales como el de apalizar a un hombre mayor para así conseguir muchas visualizaciones. Quinto y último elemento: la absoluta nulidad e incapacidad del Gobierno central, tanto para desarrollar una política migratoria que combine realismo y humanismo como para desactivar a tiempo una bomba como la que ha estallado en Murcia. Lo que conviene preguntarse ahora es si lo que ha ocurrido en Torre Pacheco es un síntoma de la degradación de la convivencia social en España y de las siempre complicadas relaciones entre los nacionales y los foráneos. Dicho de otra forma, ¿pueden registrarse próximamente otros conflictos similares en pueblos y ciudades que soportan una elevada carga de inmigración? Hay barrios de Valencia -Fuensanta, Virgen de los Desamparados, la parte antigua de Orriols...- donde la presencia de residentes extranjeros con escasos recursos económicos (lo que puede lugar a un mayor número de incidentes y conflictos vecinales) es muy elevada, no hay que más andar por ellos y comprobar la apertura de comercios destinados a árabes o hispanoamericanos. Y sabemos que el problema de la presión migratoria va a ir a más, que las oleadas de los que intentan salir de la pobreza y la violencia no van a cesar, antes al contrario. ¿Tiene algún plan a este respecto la Unión Europea? ¿Y el Gobierno sanchista, más allá de las declaraciones buenistas de sus ministros? Porque si nadie tiene un plan, Torre Pachecho no va a ser un episodio aislado sino el primer capítulo de una serie con varias y dolorosas temporadas.

