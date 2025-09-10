Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ens Uneix descoloca a Mompó

Resulta como poco incómodo gobernar al mismo tiempo con Vox y con una coalición municipalista que ofrece su candidatura para Valencia a Mónica Oltra

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:07

Vamos a ver si me aclaro. Vicent Mompó, del PP, preside la Diputación provincial de Valencia gracias al apoyo de los dos diputados con que ... cuenta Vox en la corporación y a un pacto con Ens Uneix, la coalición municipalista que lidera el ex socialista y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. Esta formación podía haber decantado la balanza hacia el otro lado, el del PSPV y Compromís, que suman tantos escaños como la derecha, quince frente a quince. La tormentosa salida de su anterior partido y sus malas relaciones con los dirigentes socialistas provocaron esta extraña alianza que a día de hoy, cuando ya se han cumplido más de dos años desde las elecciones municipales de 2023, se mantiene. Pero ahora, y aquí viene lo bueno (mejor dicho, lo malo) aparece en escena un factor que puede alterarlo todo. Mónica Oltra. Que aunque aún no se ha librado de la causa judicial que investiga la actuación de su conselleria en el caso de los abusos de su ex marido a una menor tutelada -delito ya juzgado y sentenciado y por el cual cumple condena en la cárcel- cree tener el horizonte despejado después de que el juzgado haya vuelto a rechazar la apertura de juicio oral contra la ex vicepresidenta de la Generalitat. Momento que ha sido aprovechado por Rodríguez para ofrecerle encabezar la candidatura de Ens Uneix a la Alcaldía de Valencia. Tiempo habrá para analizar si es una buena o mala idea (a mi no me gustaría que Mónica Oltra encabezara la candidatura ni para una vocalía de la asociación de amigos del ferrocarril de Vilamarxant) porque de lo que se trata hoy es de comentar en qué situación queda la presidencia de Mompó teniendo por un lado a dos diputados de Vox y, por otro, a una vicepresidenta de una coalición que ofrece a Mónica Oltra formar parte de su proyecto. Alguien del PP, o el propio Mompó, me lo van a tener que explicar. Porque les recuerdo que uno de los argumentos principales y de más peso que están esgrimiendo contra el Gobierno de Pedro Sánchez es que está en la Moncloa merced al apoyo de partidos tan políticamente indeseables como Junts, Esquerra Republicana o Bildu (por no hablar de Compromís, el PNV y el mismo Sumar). ¿Qué diferencia habría, me pregunto y les pregunto, si Mompó se mantuviera en el Palau de la Batlía por el respaldo de una coalición que integrara a Mónica Oltra en sus filas? ¿Hace falta que les recuerde que la ex líder de Compromís era calificada como el enemigo público número 1 del PP? Pero vuelvo al principio, al «vamos a ver si me aclaro», que igual me he perdido algo y los populares arrojan luz en mi oscuridad.

