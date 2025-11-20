Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No hay dictadura buena

Los logros económicos, las obras en infraestructuras o los avances sociales no blanquean ni legitiman a un régimen autocrático, sea del color que sea

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:21

Es muy sencillo, repetid conmigo: todas las dictaduras son malas. Sean del color que sean. Sus logros económicos, sus grandes obras de infraestructuras o los ... avances sociales no sirven para legitimar un régimen basado en el poder de una persona que gobierna sin consultar al pueblo, sin someterse a las urnas, restringiendo libertades y, las más de las veces, violando derechos fundamentales. No hay dictadura buena. Aunque sus resultados, que deben ser analizados objetivamente, sean espectaculares. Veamos el caso español. Terminada la Guerra Civil, España está arrasada, en todos los sentidos. Tras los años de la autarquía, cuando llega la etapa de liberalización económica (con el Plan de Estabilización de 1959), la economía se dispara, con índices de crecimiento del PIB que alcanzan el primer puesto entre los de Europa. Al cabo de cuarenta años, España, en efecto, tenía clase media, algo de lo que no disponía en los años 30. Pero la pregunta pertinente es: ¿acaso no se hubiera conseguido un avance similar con un sistema democrático? Con toda seguridad, sí. Se construyeron millones de viviendas de protección oficial, se hicieron carreteras y embalses, colegios y hospitales. O se dio solución al problema de las riadas en Valencia con el Plan Sur. Pero nuevamente hay que preguntarse: ¿por qué asociar todo ello a un modelo autoritario? ¿Es que en los casi cincuenta años de democracia no se han hecho líneas de AVE, autovías y autopistas, aeropuertos, ampliaciones de puertos, líneas de metro, universidades, auditorios, museos, polideportivos...? Veamos ahora otro caso, China. Un país que en estos momentos compite con Estados Unidos por ser la mayor potencia del mundo. Gobernado con mano de hierro por el Partido Comunista, que tras los experimentos fallidos de Mao (saldados con decenas de millones de muertos) ha abrazado un «capitalismo de Estado» que ha obrado el milagro. Los chinos ya no se mueren de hambre en el campo, como hace cincuenta años. ¿Significa eso que el régimen comunista es envidiable? ¿Incluyendo la represión de los ciudadanos, la persecución a los uigures, la censura de las redes sociales, el control obsesivo por parte de la policía...? Claramente no. Así que no nos liemos y expliquémoslo con datos y con argumentos morales a esas nuevas generaciones que según las encuestas no ven con malos ojos una dictadura. La solución nunca puede ser esa. Porque todas son malas, aunque puedan registrar buenas cifras de crecimiento, empleo, vivienda... La democracia no garantiza nada de todo esto pero es la única vía posible, no hay otra.

