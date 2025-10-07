Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja dos premios de 57.164,39 euros en la Comunitat

Diana la 'rebentaplenaris'

Que el PSPV, que durante años sufrió las iras de la calle en la procesión cívica, anime ahora la revuelta popular escenifica la peligrosa radicalización del socialismo

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:00

También tiene su gracia (modo ironía) que sea la izquierda valenciana quien esté recurriendo a métodos de exaltación del ambiente callejero de cara a la ... procesión cívica del 9 d'Octubre. Con lo que podría contar uno de los suyos, el ex alcalde Ricard Pérez Casado, de esa supuesta jornada de fiesta en los años de la llamada 'Batalla de Valencia', cuando los símbolos, las señas de identidad (denominación del territorio autonómico, bandera y lengua) estaban en discusión. Porque, recordemos, esa izquierda había salido a la calle reclamando «llibertat, amnistía i estatut d'autonomía» portando la cuatribarrada, la enseña de la Corona de Aragón, adoptada tanto por la comunidad autónoma catalana como por la aragonesa. En la reacción popular contra lo que se interpretó como intento de catalanización del antiguo Reino de Valencia despuntaron algunos personajes. Unos por su brillantez intelectual y su capacidad de liderazgo, como el profesor Broseta (algún día habrá que investigar a fondo la red valenciana que ayudó a los terroristas de ETA a cometer el asesinato, igual nos depara sorpresas...). Y otros por su radicalismo y activismo, como la que se conoció como Paquita la 'rebentaplenaris'. Una mujer mayor que, al parecer, había nacido en Aragón, y que sistemáticamente biocoteaba coloquios, conferencias, presentaciones de libros y hasta sesiones del pleno del Ayuntamiento de Valencia en los que se debatiera sobre los símbolos valencianos. Ahora, casi medio siglo después, la función de hacer saltar por los aires cualquier mínimo atisbo de convivencia lo ejerce no una Paquita cualquiera sino la mismísima Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV. Que en lugar de llamar al orden a su secretario de Organización por los excesos cometidos, subió la apuesta y llamó «provocador» al presidente de la Generalitat por su declarada intención de participar en la procesión cívica. Si hubiera dicho lo contrario, que no acudiría, la reacción habría sido de acusarlo de cobardía. Y si va, de provocar. Todo, menos respetar el Día de la Comunitat Valenciana, aparcar por unas horas las diferencias, poner en modo pausa la reclamación de que dimita por su gestión de la dana y representar el papel institucional que le corresponde. Es evidente que el PSOE sanchista se ha podemizado y ya no se esconde a la hora de copiar los métodos de agitación callejera propios de la extrema izquierda. Pero de ahí a ver a toda una ministra del Gobierno de España actuar como aquella Paquita la 'rebentaplenaris' hay una distancia que no deberían recorrer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Diana la 'rebentaplenaris'

Diana la &#039;rebentaplenaris&#039;