Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
IVÁN ARLANDIS

Catalá power

La alcaldesa de Valencia expande su influencia en el partido, lo que seguramente inquietará al alicantinismo militante, que tanta influencia tiene en el PP

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:06

En los partidos hay corrientes o familias. Que pueden ser ideológicas o simples comunidades de intereses. Pensemos en el desaparecido abalismo (¿hubo alguna algún abalista ... aparte de Ábalos?), un grupo de presión dentro del PSPV. Como lo fue en su día el lermismo. aunque en este caso sin prostitutas, paradores de Teruel, chistorras y toda esa caspa mafiosa que, presuntamente, rodeaba al ex secretario de Organización de Pedro Sánchez. Estas congregaciones dentro de unas siglas pueden obedecer a motivos de reafirmación ideológica, como era Izquierda Socialista. O como son, en el caso del PP, los cristianos. O los liberales. También Vox, un partido en apariencia monolítico, tiene subgrupos. Pero yo he venido a hablar hoy de María José Catalá. Que últimamente aparece en todas las conversaciones y/o especulaciones sobre el futuro del PP valenciano. A la alcaldesa de Valencia, conocida es la historia, le pusieron la roa los presidentes provinciales de su propio partido, que no la querían como presidenta de la Generalitat. Reproduciendo los infundados temores que el zaplanismo desarrolló hacia una Rita Barberá que no aspiraba a salir de las cruces de término. A Catalá, con esta maniobra, le han hecho un gran favor. Han reforzado su figura dentro y fuera del PP. En Génova ya goza de todo el predicamento, de hecho era la candidata preferida para suceder a Mazón cuando en Madrid entraron en pánico porque no tenía previsto en un plan B si el ya ex president decidía arrojar la toalla, como así fue. Catalá no tiene previsto dejar la Alcaldía, donde apenas lleva dos años y medio y tiene casi todo por hacer. Pero en esta remodelación del Consell que ha tenido que emprender Pérez Llorca ha dejado huella de su creciente poder. Y de la necesidad de contar con ella en cualquier situación. Un hecho indiscutible que al alicantinismo -esa corriente territorial con tanta fuerza en el principal partido de la Comunidad Valenciana- inquieta e incomoda. Tacita a tacita, la alcaldesa de Valencia va formando su familia pepera. Tiene dos problemas. Uno es cómo denominar a su corriente. Catalanismo no puede ser, claro. Catalaísmo, en todo caso. O el Catalá power. El segundo problema es las citadas reticencias que despierta en Alicante al grito de «¡Es de Valencia, socorro, a mi la Legión!». Con lo que le sugiero que su ¿sensibilidad?, ¿agrupación?, se conozca bajo el epígrafe de «valencianismo», con todas sus acepciones. Eduardo Zaplana entendió el papel principal de la capital y actuó en consecuencia. Carlos Mazón me temo que no llegó nunca a asumirlo. Veremos qué hace ¿Juanfran?, ¿Pérez?, ¿Llorca?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá power

Catalá power