Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional reparte su primer premio en trece localidades este jueves
LP

La AVL, ¿una «història d'èxit»?

O Ximo Puig anda muy desconectado de la realidad valenciana al vivir en París o la interpretación política de lo que hemos vivido alcanza niveles preocupantes

Pablo Salazar

Pablo Salazar

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

El ex presidente de la Generalitat y actual embajador de España ante la OCDE, el socialista Ximo Puig, anda estos días por tierras valencianas, lejos ... de su retiro dorado (y magníficamente remunerado) en París. El miércoles se reunió con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua mientras que ayer participó en una nueva edición de Encuentros SER. Quiso el azar que su encuentro con Verònica Cantó se produjera el mismo día en que el Defensor del Pueblo sepultaba las esperanzas de la entidad lingüística de recurrir nada menos que ante el Tribunal Constitucional la reducción de fondos públicos destinados a su funcionamiento. En las redes sociales, Puig colgó el siguiente comentario: «L'Acadèmia Valenciana de la Llengua mereix respecte i suport institucional. És una història d'èxit gràcies a l'acord de la societat valenciana ara fa un quart de segle». No doy crédito. ¿Una «història d'èxit», dice? ¿El «acord de la societat valenciana»? ¿De qué historia de éxito habla? ¿Y de qué acuerdo de la sociedad valenciana? Porque lo que yo recuerdo es que la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (que no de la Llengua Valenciana) fue una imposición del entonces presidente catalán Jordi Pujol al líder del PP, José María Aznar, a cambio de sus votos en el Congreso. Y que Aznar trasladó esta exigencia al presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Así que no sé dónde está el «acord de la societat valenciana». Lo que hubo fue un manejo político que sacrificó los intereses valencianos en el tablero nacional. Que es justo lo que está volviendo a ocurrir con las maniobras del Gobierno sanchista para que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos por la Unión Europea. No así el valenciano, como el ministro Albares reconoció en el programa de Alsina. No hubo ningún «acord de la societat valenciana» y no es la de la AVL una «història d'exit». No lo es porque desde el primer momento se vio que se trataba de un organismo más político que profesional, que no era una RAE del valenciano. Y que los nombramientos de los académicos obedecían a cuotas partidistas más que a currículum. Como ha ocurrido con el Consell Valencià de Cultura. Y no lo es, además, porque ha ido degenerando en una especie de extensión del Institut d'Estudis Catalans, hasta el punto de que algunos se pregunten para qué sirve un organismo que cuesta dinero público y que acaba reiterando planteamientos de otra entidad. Debe de ser que al vivir en París Puig anda muy desconectado de la realidad valenciana. O que la historia que él ha vivido no tiene nada que ver con la que yo conozco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La AVL, ¿una «història d'èxit»?

La AVL, ¿una «història d&#039;èxit»?