La AVL, ¿una «història d'èxit»?

El ex presidente de la Generalitat y actual embajador de España ante la OCDE, el socialista Ximo Puig, anda estos días por tierras valencianas, lejos ... de su retiro dorado (y magníficamente remunerado) en París. El miércoles se reunió con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua mientras que ayer participó en una nueva edición de Encuentros SER. Quiso el azar que su encuentro con Verònica Cantó se produjera el mismo día en que el Defensor del Pueblo sepultaba las esperanzas de la entidad lingüística de recurrir nada menos que ante el Tribunal Constitucional la reducción de fondos públicos destinados a su funcionamiento. En las redes sociales, Puig colgó el siguiente comentario: «L'Acadèmia Valenciana de la Llengua mereix respecte i suport institucional. És una història d'èxit gràcies a l'acord de la societat valenciana ara fa un quart de segle». No doy crédito. ¿Una «història d'èxit», dice? ¿El «acord de la societat valenciana»? ¿De qué historia de éxito habla? ¿Y de qué acuerdo de la sociedad valenciana? Porque lo que yo recuerdo es que la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (que no de la Llengua Valenciana) fue una imposición del entonces presidente catalán Jordi Pujol al líder del PP, José María Aznar, a cambio de sus votos en el Congreso. Y que Aznar trasladó esta exigencia al presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Así que no sé dónde está el «acord de la societat valenciana». Lo que hubo fue un manejo político que sacrificó los intereses valencianos en el tablero nacional. Que es justo lo que está volviendo a ocurrir con las maniobras del Gobierno sanchista para que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos por la Unión Europea. No así el valenciano, como el ministro Albares reconoció en el programa de Alsina. No hubo ningún «acord de la societat valenciana» y no es la de la AVL una «història d'exit». No lo es porque desde el primer momento se vio que se trataba de un organismo más político que profesional, que no era una RAE del valenciano. Y que los nombramientos de los académicos obedecían a cuotas partidistas más que a currículum. Como ha ocurrido con el Consell Valencià de Cultura. Y no lo es, además, porque ha ido degenerando en una especie de extensión del Institut d'Estudis Catalans, hasta el punto de que algunos se pregunten para qué sirve un organismo que cuesta dinero público y que acaba reiterando planteamientos de otra entidad. Debe de ser que al vivir en París Puig anda muy desconectado de la realidad valenciana. O que la historia que él ha vivido no tiene nada que ver con la que yo conozco.

