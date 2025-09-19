Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La encrucijada europea

La Unión Europea se mueve en este momento crucial entre una reglamentación buenista y una dolorosa incapacidad para enfrentar los retos que se le presentan

Nicolás Redondo Terreros

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:23

Popper, ya mayor, en una maravillosa conferencia dictada en Barcelona compara los cambios que produjeron el 'milagro de Atenas' en el siglo V antes de ... Cristo y la invención de la imprenta por Gutemberg a finales del XV. La eclosión ateniense germina con la venta de dos libros en un mercado libre, la Iliada y la Odisea de Homero. La democracia, la venta libre y privada de los libros y el contraste con las culturas orientales crearon el marco adecuado para    una explosión de la poesía, del teatro, la filosofía, la escultura, las matemáticas y la geometría de las que más de 2.500 años después seguimos siendo deudores directos. En cuanto a la historia, nos informamos desde Heródoto. Sabemos de la traición y la mentira en la política conociendo a Alcibíades; de las virtudes modélicas con Pericles; con el teatro trágico de Sófocles, Antígona –por encima de las interpretaciones poéticas–, vemos el triunfo de la ciudad sobre la familia, de la ley sobre las creencias. Todavía hoy leemos la tensión de las grandes potencias con Tucídides.

