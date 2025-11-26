Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles deja un premio de 150.307 euros a un jugador en una administración del centro de Valencia

La necesidad de un tiempo nuevo

Pérez Llorca tiene el reto de marcar un perfil propio y de impulsar una etapa centrada en la reconstrucción de la zona afectada por la dana, superando la crispación de los últimos meses

Editorial

Editorial

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

El popular Juanfran Pérez Llorca se someterá hoy a la sesión de investidura como presidente de la Generalitat en Les Corts Valencianes. Tras el periodo ... de interinidad abierto a partir del anuncio de dimisión de Carlos Mazón, todo hace indicar que el diputado alicantino obtendrá la mayoría absoluta de los votos de la Cámara autonómica. Vox, cuyo apoyo es imprescindible, aún no ha confirmado su respaldo pero lo que se ha ido conociendo de las negociaciones entre los dos partidos de la derecha confirma que el acuerdo está maduro. Los de Abascal quieren hacer valer su posición, exigiendo que determinados puntos de su ideario se reflejen en los Presupuestos y que no queden como simples declaraciones de intenciones. Y en concreto, se refieren al rechazo de las políticas del Gobierno central en materia de inmigración y lucha contra el cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La necesidad de un tiempo nuevo