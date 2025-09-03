Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Chaparrón de premios en la Bonoloto de este jueves, que reparte más de 215.000 euros
Como un aviador

Volver de vacaciones no es lo difícil

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:49

Escribo esta columna todavía con espíritu vacacional pero de cuerpo presente en la oficina. Apenas hace dos días que me incorporé al trabajo y aún ... me dura el ánimo estival, como si me hubiesen administrado una anestesia para el mes de agosto y sus efectos perdurasen unos días después. Lo peor llegará, supongo, la próxima semana, cuando no queden ya restos de esa anestesia y vuelva a percibir las sensaciones regulares de mi día a día en el periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  3. 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  8. 8 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10

    «Me asusté al escuchar el primer disparo, pensaba que la escopeta era de aire comprimido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Volver de vacaciones no es lo difícil