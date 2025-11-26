Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

En el Ventorro todavía un año después

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:30

Si hace un año nos llegan a decir que doce meses después íbamos a estar publicando cómo era el reservado donde el ya expresidente Mazón ... estuvo en las horas más críticas de la dana no nos lo hubiésemos creído. A finales del pasado noviembre los colegios arrasados por la riada continuaban cerrados, las carreteras y descampados seguían invadidos por vehículos destrozados y localidades como Chelva, Titaguas, Benagéber y Tuéjar clamaban para que se las incluyese en la lista de municipios afectados por el temporal. Los periódicos narrábamos día tras día las consecuencias del peor suceso que había vivido Valencia en años. La previsión entonces era que iríamos contando cómo se iba reparando todo lo que se quebró aquel día y anunciando soluciones que desde los distintos gobiernos se trazaban para evitar que algo así volviese a ocurrir.

