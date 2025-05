¿Necesita Valencia más museos?

No. Anticipo la respuesta a la pregunta que planteo en el titular de este artículo. No creo que nuestra ciudad necesite que se pongan en ... marcha más museos, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los espacios que se dedican a esta función precisan ahora mismo de más atención o de una redefinición clara.

No se me podrá acusar a mí de no valorar suficientemente la cultura. La he defendido durante años en estas páginas. Es un área importantísima que nuestros gobiernos deben cuidar porque su repercusión es enorme, tanto a nivel social como económico. No obstante esa atención ha de ser meditada y bien planificada. ¿Está siendo de este modo en Valencia? Tengo dudas.

En las últimas semanas hemos conocido hasta tres nuevos proyectos museísticos en la ciudad. Ayer mismo el Ayuntamiento explicaba que una de las naves del Parque Central (que llevan años sin uso) se dedicará a exhibir la obra de Manolo Valdés. De los otros dos casos no ha habido anuncio oficial, pero los ecos llegan de fuentes lo suficientemente solventes como para confiar en la verosimilitud de los planes. Por un lado estaría el edificio de Correos que albergaría la obra de Sorolla que el Consell pretende traer de Nueva York y, por otro, la antigua sede de Hacienda, que la Diputación querría utilizar para mostrar todos los fondos que posee.

Vayamos por partes. Es indiscutible que el que fuese integrante de Equipo Crónica es uno de los artistas valencianos más reconocidos y, como tal, hace tiempo que merece un tributo en su tierra. Es una buena idea que el Ayuntamiento se plantee un espacio dedicado a su figura, porque además es un autor que sabemos que cuenta con respaldo del público. Ahora bien, lo que me cuesta entender es que el consistorio vaya a acondicionar otro lugar para este fin cuando dispone de centros como el Almudín o las Atarazanas (con condiciones expositivas suficientes) sin un programa ni fin claro.

Lo mismo digo de Sorolla y de los cuadros que previsiblemente viajarán desde la Hispanic Society. ¿Por qué no se muestran en el museo de Bellas Artes y de paso se aprovecha la circunstancia para invertir lo suficiente en él y dignificar así a la que es la segunda mayor pinacoteca de toda España? Ese enclave precisa de distintas intervenciones, pero lo que de verdad necesita es que se confíe en él. También a las piezas de la Diputación se les puede buscar ubicación, porque infraestructuras en este sentido no faltan.

Hay vida más allá de los museos. Pensemos mejor las propuestas, ambicionemos un proyecto más global de ciudad, no saquemos conejos de la chistera... Organicemos las necesidades en música, en lectura, en cine... Ahí está la Filmoteca, por ejemplo, que merece una mejor sede, una que cuente con una segunda pantalla y oficinas y almacenes en condiciones. Es solo una idea. Hay otras tantas que el sector cultural reclama.