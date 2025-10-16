Los Montero más polémicos

No hay Montero que deje indiferente, eso está claro. Esta vez no han sido ni Irene ni María Jesús, las Montero que suelen estar implicadas ... en mayor número de polémicas y que acaparan a menudo titulares y clickbaits. Los Montero de los que más se está hablando en los últimos días nada tienen que ver con el espectro político, aunque a su alrededor se hayan generado también corrientes de opinión a favor y en contra. Porque la polarización alcanza en la sociedad de hoy en día cualquier área o disciplina. También la música y la literatura.

Los controvertidos esta semana son Luis y Amaia. Él, escritor y director del Instituto Cervantes. Ella, cantante y hasta hace unas horas exintegrante de La Oreja de Van Gogh. El primero dio la nota cuando el pasado jueves arremetió contra el máximo responsable de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Lo acusó de promover negocios desde su despacho para empresas multimillonarias y criticó a la institución por no reconocer la riquezadel español y de las demás lenguas del Estado.

Amaia no ha dicho esta vez nada en concreto. No por lo menos de viva voz. Pero ella vale más por lo que calla que por lo que habla. Y eso que cada vez que se pronuncia se genera un enorme alborota a su alrededor. Que se lo pregunten a Malú o a Cayetana Guillén Cuervo, a las que por diferentes motivos han enfrentado con la cantante. Pero si la artista tiene una némesis por antonomasia esa es Leire Martínez, la que fue su sustituta en la banda musical cuando ella decidió iniciar una carrera en solitario. Aunque nunca han escenificado un enfrentamiento la relación entre ambas es nula y cada vez que una mueve ficha se espera la respuesta de la otra. El conflicto definitivo estalló cuando el grupo vasco decidió prescindir de una para recuperar a la otra, algo que no había sido oficial hasta ayer.

El entendimiento no está de moda y lo suyo es posicionarse rápidamente ante uno y otro

Ayer hubo comunicado. Y aunque el cambio de vocalista era más que previsible no por ello deja de ser llamativo el movimiento, tanto como si de la noche a la mañana nos cuentan que García Montero ha desplazado de su puesto a Muñoz Machado. Aunque no sé por qué sospecho que la repercusión de tal noticia sería menor. Al rey Felipe le ha tocado mediar entre los dos en el Congreso de la Lengua Española que se ha celebrado de Arequipa y en el que ambos han coincidido. Bien podría el monarca haberse arrancado a cantar -en un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado- pero prefirió optar simplemente por reivindicar la lengua como instrumento de progreso y de entendimiento.

Pero el entendimiento no está de moda y lo suyo ahora ante cualquier polémica es ofrecer una opinión rápida, posicionarse ante uno y otro y sobre todo buscar alguna vinculación ideológica a cualquier comentario o elección. ¿'Team' Leire o 'team' Amaia? ¿'Team' Luis o 'team' Santiago? Divide y vencerás.