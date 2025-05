Mazón saca el comodín de Sorolla

Compartir

Pocos pintores gozan del reconocimiento con el que cuenta Sorolla. En nuestra comunidad y fuera. Nunca falla. No hay un museo valenciano que no haya ... caído en la tentación de programar una exposición sobre este pintor que asegura buenas cifras de asistencia. Lo hace recurrentemente la Fundación Bancaja, lo ha hecho el Bellas Artes y el Centro del Carmen y hasta el IVAM. Sorolla da para mucho y el tirón no se agota. Los políticos, de todos los colores, conocen este efecto imán y se han intentado aprovechar de él de diferentes maneras en las últimas décadas: inaugurando salas, anunciando museos que nunca se abrieron y organizando retrospectivas.

Mazón no iba a ser menos y, aprovechando su viaje a Nueva York durante el puente del 1 de mayo, sacó el comodín de Sorolla. Lo hizo con un crédito en horas bajas seis meses después de su gestión de la dana, en los que no han dejado de sucederse las contradicciones, ausencias y decisiones difíciles de justificar. Consciente de esto cruzó el océano para buscar un golpe de efecto en la gran manzana. Desde allí anunció la cesión por parte de la Hispanic Society de varias obras del pintor valenciano para que se puedan ver próximamente en Valencia. Lo primero que llama la atención es comprobar que al presidente de la Generalitat le interesa la cultura, teniendo en cuenta la dejadez de su Consell en esta área. Algunas de las principales instituciones han permanecido meses sin responsables al frente. Lo mismo ha ocurrido con museos de prestigio de los que seguimos sin conocer sus hojas de ruta. Las principales carencias en los institutos de teatro, cine y música siguen sin resolverse. El listado de agravios es grande. En este diario se ha dado buena cuenta de ellos. A esto hay que sumar el recorte de los últimos presupuestos que se aplicó a la conselleria en la que está al frente José Antonio Rovira. Lo primero que llama la atención es comprobar que al presidente le interesa la cultura La respuesta a esta política cultural indefinida ha sido el anuncio del traslado de varios lienzos que custodia la institución americana, pero del que se han dado pocos detalles. Se sabe los lienzos que no vendrán (las Visiones de España, que ya se expusieron aquí en 2007), pero no los que sí viajarán. Tampoco se conoce por cuánto tiempo será, ni sí será una cesión temporal o un cambio de propiedad. Y, sobre todo, no se ha informado de cuánto costará la operación al erario público, qué clase de contraprestación económica ha pedido la Hispanic para desprenderse de sus cuadros. Lo que sí se ha avanzado es la intención de que las obras se expongan en el antiguo edificio de Correos, que lleva toda la legislatura vacío y sin ningún destino claro. ¿Es esta la operación que los profesionales de la cultura en la Comunitat necesitan en este momento complicado? Lo dudo. Dudo incluso que sea algo que la propia sociedad valenciana precise. El que sí lo necesita es Mazón, para depurar su deteriorada imagen.

