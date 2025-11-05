Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una dimisión sin explicaciones no vale

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

El anuncio de dimisión de Mazón fue como esos perdones que te dan con muchos peros, esos que parecen una disculpa pero que esconden un ... montón de reproches. Pido perdón por mantener mi agenda pero es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no me había avisado como debía. Pido perdón por permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia pero nunca supimos que el barranco del Poyo se desbordaba. Pido perdón pero ha habido una campaña brutal contra mí. En el discurso del expresidente hubo más justificaciones y recriminaciones que disculpas.

