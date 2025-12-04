Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las ciudades que más lucen

Mikel Labastida

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Reconozco que no soy un entusiasta de las fechas navideñas, pero tampoco me considero el típico aguafiestas que reniega de todo lo que sucede en ... las últimas semanas del año. Soporto los encuentros familiares, me esfuerzo por buscar regalos que gusten a los que me rodean, me alegro cuando alguien se acuerda de mí y me gusta reunirme con amigos en Nochevieja. Pero que nadie espere de mí algarabías ni un entusiasmo exagerado. Transito con calma por los días de Navidad, Año Nuevo, Reyes...

