Las ciudades que más lucen

Reconozco que no soy un entusiasta de las fechas navideñas, pero tampoco me considero el típico aguafiestas que reniega de todo lo que sucede en ... las últimas semanas del año. Soporto los encuentros familiares, me esfuerzo por buscar regalos que gusten a los que me rodean, me alegro cuando alguien se acuerda de mí y me gusta reunirme con amigos en Nochevieja. Pero que nadie espere de mí algarabías ni un entusiasmo exagerado. Transito con calma por los días de Navidad, Año Nuevo, Reyes...

Otra cosa es lo que sucede a lo largo de diciembre, incluso antes de empezar, cuando el espíritu navideño empieza a contagiarse de unos a otros, el ánimo de fiesta se multiplica, las calles y las tiendas se engalanan, y la sinrazón consumista se apodera de todo el mundo. Eso cuesta más de digerir. Un mes entero de celebración, de actitud jovial y de centros abarrotados por la marabunta que quiere comprar, festejar y brindar no lo aguanta cualquiera. Y quien lo aguante que comparta el secreto para hacerlo.

Un capítulo aparte es el del dispendio por iluminar las ciudades, tema que se ha convertido en primordial en las principales capitales de nuestro país. No es inédita la competición que se ha establecido entre algunas de ellas por ser la que mayor cantidad de bombillas coloca, la que más aparataje despliega y la que más vatios gasta. Célebre es el presupuesto que destina Vigo a estos menesteres: dos millones y medio en este 2025 para que se enciendan doce millones de luces led durante dos meses. Le sigue de cerca Badalona. El dinero invertido es similar, pero según contaron diversos medios la ciudad catalana no alcanzó a la gallega en la altura del abeto. Esas han sido las principales preocupaciones de Abel Caballero y García Albiol, alcaldes de estos municipios, que desde hace tiempo han encontrado un filón entre tanta ornamentación.

Los alcaldes se convierten en DJs, bailarines y cantantes en los encendidos de luces

No satisfechos con extender los cheques para que sus calles sean las que más farolillos luzcan echan el resto en los encendidos, convirtiéndose en DJs, bailarines o cantantes para empatizar con el pueblo y lograr el título de los más campechanos, algo que al parecer cotiza al alza para perpetuarse con las varas de mando en los ayuntamientos.

Viendo los réditos que estos sacan de las iluminaciones y de las ceremonias que se organizan para inaugurarlas ahora ya no hay alcalde que no tenga esta cita como una de las imprescindibles de sus agendas, aunque las cantidades de dinero de las que disponga cada cual varíen.

Madrid, Barcelona y, por supuesto, Valencia han entrado en la batalla y los regidores de todas ellas han puesto de su parte para que los ciudadanos que les votan les vean lo más luminosos posible. Pero siempre hay alguien que da más. En esta ocasión ha sido Murcia, que trajo al acto al mismísimo Richard Gere para que luciese más que nadie.