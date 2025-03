Comenta Compartir

No me resisto a comenzar esta semana sin recordar con orgullo lo vivido el fin de semana en Mestalla. Más allá del lleno en las ... gradas para el partido entre España y Paises Bajos y el ambientazo durante los 120 minutos a favor de la selección, hay una imagen que no se me quita de la cabeza: la llegada del equipo. He recibido multitud de mensajes desde Madrid de gente literalmente alucinando con el pasillo humano esperando al autobús de la roja. Y a todos les he contestado lo mismo: «Nada sorprendente. Esto es Mestalla». Porque, para nosotros, los recibimientos al Valencia son moneda de cambio habitual hace muchos años. Pero claro, con la selección fue lo nunca visto. Por primera vez España fue recibida como si de un club de fútbol se tratara. Algo que no se había vivido antes ni en Madrid ni en Sevilla, rincones habituales de la selección. Fue una auténtica locura... y en unos cuartos de Nations League.

¿Se imaginan que juega España en Valencia en el Mundial 2030? Solo de pensarlo te vuelves loco. Y algo así le ocurrió a la expedición española tras vivirlo, desde Louzán hasta De La Fuente, que ya venían boquiabiertos de la tarde anterior en el entrenamiento previo al partido en Mestalla. En la Federación Española -en la de Rubiales antes y en la de Louzán ahora- nunca hubo dudas sobre Valencia como sede para el Mundial 2030: sí o sí. Lo que ahora podría estar sobre la mesa es si Valencia debería ser cuartel general de España en la primera fase y jugar sus tres partidos de la fase de grupos en el nuevo Mestalla. No estoy diciendo ninguna locura, ya pasó exactamente así en el Mundial 82. Como explicó Louzán en su última visita el Nou Mestalla va a ser el mejor estadio español del Mundial. Eso ya sería, por sí mismo, un aval. Pero tras vivir lo del domingo en la Nations el argumento gana una fuerza imparable. No habrá sitio mejor para España. Ahora solo falta lo más difícil. Que Lim acabe el nuevo estadio en tiempo y forma. Si hiciéramos una encuesta entre qué es más fácil, ganar el Mundial o que Lim cumpla, me la juego a que tenemos antes segunda estrella. Así que habrá que esperar con la resignación de costumbre. Cuando pienso en el recibimiento a la selección y cambio el color al blanquinegro, respiro aliviado Y tras las selecciones vuelve la Liga. No sé si les habrá pasado como a mí pero he tenido la sensación, en este parón, de que si no hubiera parado el campeonato, mejor para el Valencia. Igual soy yo, que tengo tantas ganas de que el Valencia abandone la pesadilla del descenso que estar dos semanas solo un punto por encima me sigue generando ansiedad. Porque es cierto que el panorama es idílico en comparación con diciembre y enero hundido en el descenso. Pero está todo tan al límite que fallar ante el Mallorca el próximo domingo te devolvería al crudo invierno antes de pasar por el Bernabéu. Y en la casa blanca ya saben... por lo civil o lo arbitral. Por eso es tan importante volver a ganar en casa para mantener -si no ampliar- la ventaja antes de la zozobra blanca. Por eso y para empezar a ver con cierta distancia a los de abajo (no ha pasado en todo el año) además de no abrir lugar a que regresen las dudas o un posible retorno a las posiciones de descenso. No es una realidad que nos guste atisbar pero no podemos negar que podría pasar. Pero, ¿saben? Dentro del miedo al abismo que todos tenemos dada la situación -que sigue siendo muy delicada- recuerdo que con Corberan este Valencia compite siempre y baja mi tensión. Y cuando pienso en el recibimiento a la selección cambiando el color rojigualdo a blanquinegro respiro aliviado. Vuelve la liga. Pero vuelve a Mestalla.

