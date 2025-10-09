Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Karra Elejalde como Miguel e Unamuno en un fotograma de «Mientras dure la guerra», de Alejandro Amenábar. R.C.

Quién tiene el mando

Es ejemplar ver cómo se escuchan dos personas que discuten, aunque sea en una película

Marta San Miguel

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:21

De pequeños hacer 'zapping' era algo adictivo que podía dejarte idiota. O eso nos decían. La culpa la tenía el mando a distancia, que acomodó ... nuestros dedos al afán de satisfacer la curiosidad de forma inmediata. Faltaban años para los teléfonos actuales y el consumo estroboscópico de fotos y vídeos y datos y memes, pero el primer 'scroll' llegó ahí: con el mando. Desde entonces, nuestro apetito por que nos entretengan es cada vez más voraz. E incluso ahora que tenemos la oportunidad de ver la televisión a la carta, el 'zapping' no ha desaparecido del todo. Y así llegué a la escena. Había visto la película hace unos cuantos años, pero el pulgar se quedó en el aire cuando vi en la pantalla al actor Karra Elejalde interpretando a Miguel de Unamuno. El escritor pasea por un campo castellano, va cabizbajo, cabreado y dejando atrás Salamanca, tomada por el bando sublevado, a los que inicialmente ha apoyado. A su lado camina su amigo Salvador Vila. La película es 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, y ya conocemos cómo acaba (la ficción y la realidad: que los sublevados ganaron la guerra y Franco se perpetuó en el poder hasta su muerte en 1975).

