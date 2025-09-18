Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador de La Bonoloto gana más de 140.888 euros en un centro comercial de una conocida ciudad española
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza. Efe

Ya lo dijo Benavente

Si piensas que los radicales siempre son los otros, rebusca las palabras de nuestro Premio Nobel

Marta San Miguel

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:16

Aestas alturas, a todos en algún momento nos ha atravesado la vida una desgracia. La muerte de un familiar, un divorcio, un accidente de coche, ... un diagnóstico, una agresión, perder un trabajo… Cuando esto sucede, es como marcar en rojo el calendario vital, y la memoria, desde ese momento, tiene un hito que divide en dos nuestra historia: somos las cosas que nos ocurrieron 'antes de' o 'después de'. Como con Jesucristo. No es cuestión de hurgar aquí en la herida individual, sin embargo estos días pienso en la capacidad de aislamiento que provocan las desgracias: el mundo se para y tú te paras con él, pero a la mañana siguiente, cuando sale el sol y la vida y sus costumbres siguen adelante, la indiferencia colectiva te hiela la sangre.     

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  4. 4

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  5. 5

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7 A prisión el incendiario de Orriols tras quebrantar cinco veces el alejamiento
  8. 8 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  9. 9

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  10. 10

    TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ya lo dijo Benavente

Ya lo dijo Benavente