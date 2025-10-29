Tots Sants

La festividad valenciana de Todos los Santos, que se celebrará el 1 de noviembre, consiste principalmente en honrar a los difuntos. Las familias visitan los ... cementerios para depositar flores y rezar ante las tumbas de sus seres queridos. Esta celebración sirve, quizá con mayor intensidad y carga emocional, para mantener viva la memoria y el recuerdo de los familiares fallecidos a través de una serie de símbolos como son las flores, las velas y la oración.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, tiene lugar otra conmemoración: el Día de los Fieles Difuntos, según señala el santoral cristiano; jornada en la que cobra protagonismo una costumbre muy popular que se desarrolla en los hogares y que no es otra que encender velas o palometes en recuerdo de los difuntos de la familia. Antiguamente se colocaban pequeños cuencos llenos de aceite donde flotaban las mariposas encendidas.

Como no podía ser de otra forma, esta celebración también está ligada a la dulcería. En este caso es costumbre la degustación de los llamados huesos de santo, pequeñas piezas de forma cilíndrica que recuerdan a un hueso, elaboradas con mazapán y rellenas de dulce de yema de huevo, junto a los buñuelos de viento y las castañas asadas; dulces que, en otras regiones, se complementan con otros elaborados tradicionales de la zona.

Por otro lado, hay que destacar que, si hay una representación teatral estrechamente vinculada con la fiesta de Todos los Santos, es Don Juan Tenorio, obra de José Zorrilla en la que los difuntos tienen un papel destacado en la resolución del argumento. Hace años se representaba en algunos teatros la víspera de la festividad y, en aquellas emisoras que contaban con compañía de radioteatro. En el caso de Radio Valencia-Cadena SER, se emitía realizada por la compañía que dirigían Encarna Cubells y José Ortelano. Era un clásico que la mayoría de los valencianos disfrutábamos cada año.