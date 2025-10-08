Hito histórico

La fecha del 25 de noviembre de 1991 quedó registrada como un hito en la historia de las Fallas al nombrarse telefónicamente, por primera vez ... y en directo, a las falleras mayores de Valencia. Cabe recordar que, con anterioridad, la operativa era distinta: el alcalde o la alcaldesa leía el acta de los jurados públicamente y, de inmediato, desde su despacho oficial, llamaba a las afortunadas. Ese año las agraciadas fueron Mónica Palmer y Carmen Serrano, con las que habló la siempre recordada alcaldesa Rita Barberá.

Pues bien, esa magia del teléfono volverá a repetirse, por trigésimo cuarta vez, el próximo lunes día 13, cuando la alcaldesa María José Catalá nombre a las Falleras Mayores de Valencia 2026, cuyo eco llegará a todos los valencianos.

Al día siguiente, martes 14, como manda el protocolo, tendrá lugar la proclamación oficial de las Falleras Mayores junto a sus Cortes de Honor, luciendo el traje de labradora valenciana y con la asistencia de autoridades y reinas de las fiestas hermanas de Castellón y Alicante. Es un acto sencillo, celebrado en el mismo hemiciclo municipal, pero rodeado de un ambiente de complicidad y alta emotividad que lo hace único para el recuerdo de sus protagonistas y, sobre todo, para sus familias y comisiones falleras que las acompañan. Uno de los instantes más bellos del recién iniciado reinado.

El artífice de la llamada telefónica fue Emilio Camps, extraordinario personaje con gran predicamento y excelente historial en el mundo fallero, quien en una asamblea de presidentes propuso la idea de la llamada telefónica, cambio que se aceptó. Camps, recordado amigo, fue también un extraordinario poeta festivo. En la década de los 80 colaboró escribiendo un poema satírico semanal titulado All i pebre en el suplemento El Masclet, que LAS PROVINCIAS dedicaba todos los viernes al mundo fallero, al margen de la información diaria.