Fiestas simbólicas

Manuel Andrés Ferreira

Manuel Andrés Ferreira

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Llegados al mes de diciembre el calendario festivo valenciano contempla, entre otros festejos, dos fechas emblemáticas: el 8 festividad de la Inmaculada Concepción y el ... 13 dedicado a Santa Lucía. La primera de ellas se celebra en la Catedral, con una solemnísima Misa Estacional por la mañana y celebración de las segundas Vísperas por la tarde seguidas de una procesión claustral con una pequeña imagen de la Virgen. Cabe destacar que la Inmaculada es patrona de España, así como del arma de Infantería, de la Real Orden de Caballería, del Seminario Metropolitano de Moncada y de numerosas congregaciones religiosas. Como curiosidad destacar que la imagen de la Inmaculada tiene altar en la mayoría de templos valencianos.

