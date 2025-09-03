Cita en el Roig Arena

La Junta Central Fallera reanuda su actividad tras el vacacional mes de agosto. En una palabra, la fiesta fallera vuelve a la habitual rutina, aunque ... en esta ocasión con una impactante novedad, como es la designación del pabellón Roig Arena para la realización de la gala de elección de las falleras mayores de Valencia 2026 y sus cortes de honor, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre.

Un evento que, este año, y por la nueva ubicación, representa un desafío para la organización. Después de 17 años realizando la elección en la Fonteta, recordemos que la primera vez fue en 2008, se experimenta un cambio de escenario trasladándola al nuevo auditorio de la ciudad. En el histórico del evento de elección cabe recordar el marco del pabellón de la Junta Central Fallera en el recinto de la Feria de Julio, así como los Jardines de Viveros en diversas ocasiones, los pabellones de la Feria de Muestras, la histórica Sala Xúquer, el velódromo Luis Puig y la plaza de toros de la calle Xàtiva.

Septiembre, para las aspirantes, es ya un clásico, como he señalado en otras ocasiones, donde atenaza la incertidumbre, pero también la ilusión de ocupar un puesto en la corte y, por tanto, optar a convertirse en falleras mayores de Valencia; circunstancias estas sujetas a todo tipo de dudas, entre las que se encuentra el nombramiento de los jurados que deberán realizar la criba entre 146 candidatas repartidas entre 73 infantiles y otras tantas mayores.

Al final del proceso, rebosante de desasosiego, esperanza e ilusión, no sólo por parte de las aspirantes sino por sus familiares y comisiones a las que pertenecen, se seleccionarán a 13 mayores y 13 infantiles, candidatas que vivirán la tensión de esperar el veredicto definitivo que designará quiénes son las falleras mayores de Valencia; nombres que serán propuestos a la alcaldesa, María José Catalá, para su público y oficial nombramiento.