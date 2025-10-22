Bombo y platillos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto del miércoles premia con el bote de 393.330,27 euros a un municipio popular por sus palacios

Manuel Andrés Ferreira

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:20

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía de Cultura, ha dado luz verde a otra edición del más que centenario Certamen Internacional de ... Bandas de Música «Ciudad de Valencia», fijando como fecha tope para la inscripción el próximo lunes día 27. El certamen, según la información municipal, se celebrará en el Palau de la Música del 15 al 19 de julio de 2026.

