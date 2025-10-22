Bombo y platillos

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía de Cultura, ha dado luz verde a otra edición del más que centenario Certamen Internacional de ... Bandas de Música «Ciudad de Valencia», fijando como fecha tope para la inscripción el próximo lunes día 27. El certamen, según la información municipal, se celebrará en el Palau de la Música del 15 al 19 de julio de 2026.

Nuevamente, este certamen, considerado el más antiguo de Europa, de enorme prestigio y punto de referencia en cualquier lugar del mundo cuando se habla de música de bandas, aspecto este último por el que debemos mostrarnos orgullosos, volverá a encandilar a sus seguidores y a los numerosísimos apasionados del mundo bandístico.

Las bandas de música han sido y continúan siendo un elemento imprescindible en toda actividad cultural y festiva de nuestros pueblos. Las 546 sociedades musicales federadas forman parte importantísima de nuestro patrimonio y son el ente cultural vertebrador de la mayoría de las localidades. Sociológicamente hablando, la asociación o casino musical ha sido, y aún continúa siendo, el centro de convivencia e interrelación de los vecinos, sin olvidarnos también de su función educativa.

Nuestros músicos son excepcionales. Al margen de su profesionalidad, muestran una alta calidad humana en favor de una música que, desde siempre, ha sido el idioma universal. Los conciertos que ofrecen, en ocasiones, pasan inadvertidos, quizás por falta de promoción; por eso, nos congratulamos de que nuestra querida Banda Sinfónica Municipal haya sido programada para actuar en algunos lugares públicos, al margen de su agenda oficial. Así, el ciudadano tendrá la oportunidad de escuchar a una de las mejores formaciones bandísticas, sin demérito, por supuesto, del resto de sociedades musicales, que alcanzan altas cotas de calidad y prestigio interpretativo.