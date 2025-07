Compartir

Una de las peores frases a las que se enfrenta el periodismo de hoy en día se escucha con frecuencia en las redacciones de casi ... todos los medios de comunicación, a la hora de encarar un tema. «Eso ya está contado», se suele responder a algunas propuestas que ya hemos leído en otro sitio o incluso en otra fecha. Pero, ¿cuándo se ha contado?, ¿cómo se ha contado?, me suele gustar utilizar como contrarrespuesta. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, también con las historias que nos cuenta un medio de comunicación. Esas que se nos han podido pasar por alto, han evolucionado o han tenido un recorrido. Algunas, las hemos leído, pero ahora, años después, nos apetece escucharlas o verlas. De muchas, ahora se puede hacer un mapa o una infografía que nos descubra algunos secretos. De casi todas, se puede volver a hablar si son interesantes. No hay historia mala, sólo personas poco curiosas. Hay gente que todavía hoy sitúa el futuro del periodismo en internet. Como si lo digital no fuera ya más antiguo que el hilo negro. Para contar cosas, los periodistas tenemos al alcance de nuestra mano más herramientas que nunca. Para darles formato, contexto, hacerlo en audio, video, interactivo, explicativo, colaborativo y, sobre todo, atractivo. Hay muchas maneras de contar (y volver a contar) las cosas. Y quienes están al otro lado lo suelen agradecer. Quienes antes nos leían, ahora también nos quieren escuchar o ver. Les encanta que les llamemos por su nombre, que les pongamos contexto a las noticias que ya han conocido antes por redes sociales, y que les ayudemos a entender o a descubrir las cosas que cada día suceden a su alrededor. Algunas, incluso buenas.Así que quizá el futuro de nuestro oficio está en combatir ese axioma. Quizá está contado, pero no con los ojos con que lo miramos ahora.

