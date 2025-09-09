Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Escitas todos

La dominación por la fuerza es la que produce los cambios culturales, según Beckwith

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:17

Hace ahora alrededor de dos mil quinientos años, en varios lugares de Eurasia se produjo un giro simultáneo, que dio lugar a los sistemas filosóficos ... de la llamada Edad Clásica. En Grecia, Persia, China y la India, con Sócrates, Zoroastro, Lao zi —o Lao Tsé— y Gautama Buda las ideas se volvieron hacia el individuo y en el ámbito religioso las creencias comenzaron a centrarse en el monoteísmo, frente al politeísmo tribal y ancestral. El filósofo alemán Karl Jaspers llamó a ese tiempo la Edad Axial, y afirmó que se trataba de un cambio civilizatorio básico que diferenció a Eurasia del resto del mundo. Sobre la sincronía del fenómeno, en sitios tan alejados entre sí, y en ausencia de una conexión histórica concreta, se remitía a una casualidad, aunque otros lo atribuyeron a la maduración similar de sociedades diversas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Escitas todos

Escitas todos