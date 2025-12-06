Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director de la película ´Playa de Lobos´, los actores Dani Rovira, Guillermo Francella y Marta Hazas. EFE

Dani Rovira y el mero desecho

He podido ir a ver Playa de Lobos, la película de Javier Veiga que junta a Guillermo Francella con Dani Rovira y he salido del cine con tantas ganas de hablar de ella y tan pocos amigos para hacerlo, que me he visto obligado a contarles a ustedes la fascinación que me ha provocado

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

Existe un claro referente de esta película que es La Huella, aquella que juntaba también a dos enormes de la interpretación como Michael Caine y ... Lawrence Olivier y les sometía a un juego enloquecido de espejos, de cambio de roles constante, estirando la cuerda de sus interpretaciones y haciéndoles pasar por prácticamente todos los estados en los que un ser humano puede vivir en apenas dos horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  9. 9 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero
  10. 10

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dani Rovira y el mero desecho

Dani Rovira y el mero desecho