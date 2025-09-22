Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega más de 159.028 a un unico jugador en una popular provincia de España
Un bombardeo israelí sobre la ciudad de Gaza. Reuters

Intenciones secundarias de Gaza

El término genocidio se está convirtiendo en el 'No a la guerra'    que dio la victoria al PSOE

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

En la última sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez puso especial énfasis en emplazar al presidente del PP, Núñez Feijóo, a que repitiera con ... él la palabra genocidio. Utilizar este término tan apocalíptico es importante porque en los sondeos de opinión la gran mayoría de votantes de izquierda (90%) cree que eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, pero también lo cree un 60% de los votantes del PP. Sin embargo, entre los que votan a Vox esa opinion es minoritaria (40%). Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones de 2004, en parte, por la guerra de Irak y el hiperbólico, pero eficaz eslogan: No a la guerra. El término genocidio se está convirtiendo en el 'no a la guerra' de 2025, con el plus de que divide al electorado de la derecha y contraría a los votantes de Vox. La exacerbación emocional de la opinion pública por la guerra de Gaza tiene un componente ideológico pero también moral. Y, según los sociólogos, cuando la moral y la ética, independientemente de la propaganda y manipulación a que están sometidas, entra en política, la democracia no funciona de la misma manera. No se puede reducir una tragedia por escalofriante que se vea en TV, a simplificaciones ideológicas, pero, en este conflicto, los efectos colaterales del enfrentamiento secular entre israelíes y palestinos ha desbordado todos los límites.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    El 1x1 del Valencia-Athletic: Santamaría vive su primera gran noche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Intenciones secundarias de Gaza

Intenciones secundarias de Gaza