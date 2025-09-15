Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Programa 'La Revuelta'. RC

Batalla política en la tele

La polarización partidaria ha contaminado, peligrosamente, las televisiones públicas

Juan Carlos Viloria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

El combate entre izquierda y derecha en el decisivo curso político que acaba de empezar se va a desarrollar en múltiples escenarios y con distinto ... armamento. Como las guerras hibridas. El enfrentamiento va a desbordar los límites del cuadrilátero parlamentario para librarse con mayor intensidad en tribunales, redes sociales y platós de televisión. Una vez que podemos dar por liquidadas la pluralidad y la neutralidad en las televisiones públicas, RTVE y, en menor medida las autonómicas, han dado una vuelta de tuerca a sus espacios informativos, de análisis o, incluso de entretenimiento, incrementando el contenido político partidista para intentar ganar el relato, como diría el fiscal general. El objetivo es avalar con sus opiniones «autorizadas» si la falta de Presupuestos del Estado es un asunto secundario o es esencial para la calidad democrática; si lo de Cerdán, Koldo y Ábalos se equilibra o no con lo del novio de Ayuso. Con los fichajes de tertulianos pata negra, convirtiendo cada vez más los informativos en espacios de autor, con un enfoque de los temas judiciales o sociales enormemente sesgado, la temporada televisiva promete emociones fuertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Batalla política en la tele

Batalla política en la tele