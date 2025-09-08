Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laurent Freixe, ex consejero delegado de Nestle. Reuters

Amores laborales

Hasta ahora en España los casos de expulsión por tener un lío con un o una compañera de trabajo, son bastante inusuales

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:16

La multinacional de alimentación Nestlé, (Nespresso, Buitoni, Kit Kat, Perrier) acaba de despedir de manera fulminante a su consejero delegado, Laurent Freixe, por mantener un ... romance con una subordinada directa, lo que al parecer contravenía el código de conducta de la empresa. Los de Nestlé son suizos y de estricta moral luterana pero el despido y el espionaje previo no deja de ser un atropello al derecho a su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia (artículo 8 de la Convención europea de Derechos Humanos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amores laborales

Amores laborales