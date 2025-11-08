Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
EP

Volem votar?

Los socialistas valencianos llaman a las urnas tras la dimisión de Mazón. Pero la idea arroja algunas dudas, que las encuestas se encargan de agrandar

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:49

Dimitido Carlos Mazón como president de la Generalitat, por una dana terrorífica y también por algunos errores más de los que desgranó en su comparecencia ... pública de esta semana para anunciar su marcha, los socialistas valencianos ven llegado el momento de llamar a las urnas. Un año después de la riada, todo aquel discurso de que la prioridad era la reconstrucción y blablablá deja paso al «volem votar» que la dirección del PSPV repite con fruición tan pronto como detectan la presencia del micrófono de un periodista. Hasta el momento, no obstante, las encuestas que se han publicado no parecen aconsejar a Diana Morant someter su liderazgo al veredicto de unos comicios. Los sondeos pueden haber cambiado, es verdad, pero hasta la fecha, el mensaje del socialismo valenciano ha girado mucho más alrededor de la dimisión de Mazón -prueba superada- que al mensaje movilizador de una convocatoria electoral. Es posible que el PSPV quiera unas elecciones, pero en realidad parece mucho más probable que sea la calle Ferraz, sede del PSOE en Madrid, la que apueste por las elecciones en la Comunitat Valenciana, más que la dirección del PSPV. Porque está por ver el rendimiento de la ministra de Ciencia en una campaña electoral de verdad. Y lo que sí se conoce es la bis mitinera del secretario general del PSOE. Sea por ese tono guasón que es capaz de utilizar incluso en una comparecencia en la comisión del Senado del caso Koldo, o sea porque el presidente del Gobierno es perfectamente capaz de encadenar frases sin reparar en si suponen cambios de opinión (como le dijo en cierta ocasión a Alsina), Sánchez puede tener mucho más empeño en una convocatoria electoral en la Comunitat que la propia dirección del PSPV. Porque quien más y quien menos en el socialismo valenciano reconoce al menos las dudas que viene ofreciendo Morant, sorprendentemente invisible la semana en la que el presidente de la Generalitat que dice aspirar a presidir ha comunicado su renuncia. Hay quien dice que la oposición a Sánchez se la hacen mucho más algunos jueces y la UCO que el PP de Feijóo. En la Comunitat, la presión sobre el Consell parece ejercerse más desde los juzgados de Catarroja que desde la calle del Hospital, donde se encuentra la sede de los socialistas valencianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  6. 6

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  7. 7 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Volem votar?

Volem votar?