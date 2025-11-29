Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de hoy sábado reparte más de 1.413.466 euros y deja dos ganadores en un municipio valenciano y en otro con 10.000 habitantes
J. CUELLAR

El método Orengo

El exdirigente socialista, metido ahora a aprendiz de gerente de pub irlandés, también parecía sólo un buen tipo. Todos los partidos necesitan un Orengo o un Pérez Llorca

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:00

Juanfran Pérez Llorca tendrá que reconocerle a Carlos Mazón, si no lo ha hecho ya, el gesto de no acudir al debate de su investidura ... como nuevo president de la Generalitat, más allá del momento de la votación. Porque esa decisión, adoptada para no quitarle foco al candidato, permitió al mismo tiempo dejar en evidencia el discurso monotemático de la oposición de PSPV y Compromís. La combinación Mazón-dana-ventorro se podía sostener mientras todos sus integrantes se mantuvieran en la primera línea. Apartado uno de ellos, el aún líder popular, los manotazos al aire de Muñoz y Baldoví en sus intervenciones desde la tribuna se convirtieron en lastimosas. Pérez Llorca ha empezado a ganar la carrera para encabezar la candidatura del PP valenciano en 2027, porque ha conseguido engañar a quienes pensaban que con ese aspecto de alcalde de pueblo que dice cosas simples y buenas palabras no sería capaz de asumir el papel de president. El nuevo jefe del Consell -atentos al Ejecutivo que nombrará la próxima semana-, tiene bastante más profundidad y recorrido de lo que muchos se piensan. Para que lo entiendan en el PSPV, José Manuel Orengo también adoptaba esa pose de buenazo que había caído por casualidad en la actividad política. Y cualquier dirigente socialista sabe de la habilidad de quien llegó a definirse a sí mismo como un «gordito cobarde» para burlar una comisión de investigación en las Cortes Generales. Orengo, ahora metido a aprendiz de gerente de pub irlandés tras su salida de Balearia, fue clave para que la izquierda recuperara la Generalitat en 2015. Ximo Puig ha contado alguna vez que el bueno del exalcalde de Gandia tenía en la cabeza (no pequeña precisamente) el número de concejales del partido por provincias, por comarcas y hasta por municipios. Y que nada más celebrarse las elecciones de aquel año supo predecir la mayor parte de las coaliciones municipales que permitieron conquistar un buen número de alcaldías a su partido. Todos los partidos necesitan un Orengo, o un Pérez Llorca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  8. 8 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  9. 9 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El método Orengo

El método Orengo