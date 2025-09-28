Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fuego amigo

En manos de GAD3

La pregunta es si un candidato del PP para 2027 que no fuera Mazón mejoraría las expectativas de voto de los populares

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04

No se han dado a conocer los datos de audiencia que ha podido tener el debate de política general celebrado esta semana en Les Corts, ... indicador probablemente de que habrán sido más bien escasos. Aún así, la intervención de Carlos Mazón y las réplicas de los portavoces de los grupos parlamentarios arrojan conclusiones que no difieren demasiado de lo que se venía percibiendo en el día a día del debate político. El president de la Generalitat ha recuperado discurso y pegada ante una oposición que confía en capitalizar el desgaste de la figura política del líder del PP valenciano como consecuencia de la gestión de la dana. No hay mucho más. Las asociaciones de víctimas siguen a años luz de la posición del jefe del Consell, y de ahí no se moverán. Y Vox se muestra como un aliado del president, sea o no capaz de pactar con ellos otros presupuestos.

