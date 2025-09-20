Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Descifrar a Vox

La posición del partido de Abascal frente a Feijóo guarda pocas similitudes con la que mantiene en la Comunitat con Mazón. El próximo capítulo serán los presupuestos

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:41

No siempre resulta sencillo descifrar a Vox. El partido de Santiago Abascal es un proyecto mucho más complejo que esa reducción simplista que le sitúa ... en ocasiones en la extrema derecha y en otras en posiciones populistas de carácter transversal. Vox también mide sus decisiones, analiza los espacios y modela sus iniciativas a partir de las coyunturas políticas. Diríase, por ejemplo, que el partido ha encontrado en clave nacional una hoja de ruta en la que su posición de fuerza arranca de la proverbial tibieza del PP de Feijóo, y que crece aún más gracias a la polarización que propicia Pedro Sánchez. Pinza, lo llaman algunos observadores, que consideran que el líder del PSOE ha encontrado en la posibilidad de 'engordar' a Vox la mejor herramienta para cortarle el optimismo a los populares. Es una estrategia. También habrá quien piense que Feijóo podría hacer mucho más por cohesionar el voto de derechas, o al menos el entendimiento en esa franja política, exactamente tal y como hace Sánchez por su izquierda -a ver si sus declaraciones jaleando los incidentes que provocaron el bochornoso final de la Vuelta fueron casualidad-.

