Rebuscado

Borges recomendaba que ante la duda en el empleo de dos palabras sinónimas se escoja la más común

Juan Bas

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

En una columna, Kiko Amat escribía sobre Kaspar Hauser y su enigmática historia. Explicaba que el adolescente, que apareció un día de 1828 vagando por ... Nuremberg, prácticamente no sabía hablar porque había vivido toda su infancia en un riguroso aislamiento, encerrado en una mazmorra. Amat decía que Kaspar había pasado esos largos años sin «interactuar» con nadie. Me sorprendió que hubiera escogido tal palabra en ese contexto. Interactuar es correcta, desde luego, pero me parece rebuscada, como tantas palabras de moda. Creo que habría sido más sencillo y adecuado «sin relacionarse con nadie», «sin ningún contacto» o «en completa soledad». Incluso, poniéndome tiquismiquis, el término «interactuar» resulta en cierto modo anacrónico al recrear una historia del siglo XIX.

