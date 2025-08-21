¿Y ahora qué?

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

J.R Seguí

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:21

Ya lo advertimos desde esta columna hace unas semanas. Esto del Palau de la Música, la nueva caída de una parte de la cubierta de ... la sala Iturbi, tenía muy mala pinta. Tanto que de nuevo el auditorio, ejemplo de sonoridad y sede de la Orquesta de Valencia, ha tenido que aplazar el comienzo de temporada en su sede y volverá a ser cerrado hasta nuevo aviso. Así que volvemos a la casilla de salida porque nadie se fía ya de nada hasta que las garantías sean totales y la seguridad de músicos y asistentes esté garantizada. Si es posible, o siempre imprevisible.

