¿Y ahora qué?

Ya lo advertimos desde esta columna hace unas semanas. Esto del Palau de la Música, la nueva caída de una parte de la cubierta de ... la sala Iturbi, tenía muy mala pinta. Tanto que de nuevo el auditorio, ejemplo de sonoridad y sede de la Orquesta de Valencia, ha tenido que aplazar el comienzo de temporada en su sede y volverá a ser cerrado hasta nuevo aviso. Así que volvemos a la casilla de salida porque nadie se fía ya de nada hasta que las garantías sean totales y la seguridad de músicos y asistentes esté garantizada. Si es posible, o siempre imprevisible.

El asunto del coliseo valenciano, aunque a un escala menor, me recuerda las denuncias que estos día estamos escuchando de ciudadanos y expertos con respecto a los incendios que azotan de forma virulenta a media España. Sin previsión y continuidad de mantenimiento las soluciones son aún peores. La diferencia es que si en un caso todo son excusas, en el del Palau de la Música es la consecuencia de años de abandono, la desaparición de planes de mantenimiento y la desidia política. Era mejor gastarse los duros en fiestas y contrataciones de nuevo rico que garantizasen la foto política que de tener la casa ordenada durante lustros. Y así nos va a salir de caro.

Porque si bien al melómano se le vuelve a poner en la diáspora, esto es, durante el tiempo que sea necesario va a tener que ir de nuevo emplazamiento a nuevo escenario, la broma no nos va a salir gratis sino más bien cara, lo que va a afectar al presupuesto global. Una locura, vamos. Porque, además, aquí no se perdona ni uno, aunque sean hermanos, y si quieres usar el Palau de Les Arts, o lo pagas o no hay fiesta que valga.

Llevamos muchas temporadas reclamando que esta ciudad necesita nuevos planes que en lugar de separar unan, y no de reinos de taifas en los que todos quieren tener su parcela de poder, aunque el tiempo borre a los gestores de la memoria de un plumazo.

De momento no hay fecha de regreso: un mes, dos o quién sabe si una temporada más. Mal asunto.