Albares, persona 'non grata'

Esta forma d'atacar, de minusvalorar i de fagocitar el nostre patrimoni immaterial, demostrant tal despreci als valencians, no li pot eixir debades

JOSEP VICENT NAVARRO RAGA PRESIDENT DE LO RAT PENAT

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Hi ha paraules que no se les emporta el vent. Hi ha paraules que pesen com a pedres, que ferixen més que un insult directe, ... perque darrere d'elles glatix una voluntat política: la de negar, la de reduir, la de borrar. El ministre, José Manuel Albares, en una entrevista radiofònica, va decidir citar les llengües 'dignes' de ser defeses en Europa: el català, el vasc i el gallec. Del valencià, silenci. Del poble que el parla, oblit. Del seu Estatut, del seu reconeiximent constitucional, de la seua història, res.

