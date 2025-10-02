«Quemar es un placer» es una frase del protagonista Montag en la primera escena de 'Yo soy 451', adaptación de la conocida novela distópica ' ... Farenheit 451' de Ray Bradbury realizada por Xavo Giménez.

Se trata de un largo monólogo de este bombero encargado de quemar libros por orden gubernamental, casado con una mujer superficial y depresiva. Hasta que se encuentra con Clarisse y reflexiona sobre la felicidad para ir comprendiendo la realidad poco a poco. El resultado es una sensacional adaptación de esta metáfora vigente en nuestra sociedad actual dominada por la imagen frente a la palabra.

Valoración Datos 5 TEATRO

Destaca la expresividad del discurso y el interés por la evolución del personaje, con una redonda y sentida interpretación de Giménez desdoblándose desde el protagonista al resto de personajes para ofrecer su discurso subjetivo construido del pasado al presente. Vestido de negro junto a un bidón de queroseno, objeto que adopta distintas representaciones referidas, no falta la inquietud y la inmersión con un giro extraordinario a partir de la desaparición de Clarisse y de la conversación que despierta las sospechas de Beatty.

El trabajo técnico excelente de Cotu Peral y la composición musical de Carles Chiner, con incrustación de composiciones de The Chopin Project, fortalecen lo emocional dentro del tiempo oscuro desde el que se relata. Una ambientación excelente con el recuerdo vivo de ser la última dramaturgia de la recordada María Cárdenas.