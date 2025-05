Mitos clásicos femeninos revisitados

Comenta Compartir

Se inició la I Muestra de Teatro Emergente de la sala Rambleta con 'Fast and Furius and the F*cking Flowers' de María de la ... Pera, conocida actriz de la compañía Unaovarias. Debutaba como autora en solitario con una historia divertida de una joven florista cuya vida se complica cuando su antigua pareja le encarga el ramo de flores de la boda con otra mujer.

El segundo trabajo ofrecido es 'Heroidas', una dramaturgia de Marta Estal, más conocida como actriz, pianista y soprano, a la que vimos en 'El agua de Valencia'. La dirige el conocido Álvaro Tato, poeta, miembro de la compañía Ron Lalá y autor de excelentes adaptaciones de clásicos. Parte de las 'Epistolae Herodium' de Ovidio escritas antes de su destierro en el año 8 d.C.; veintiuna cartas elegíacas de testimonios de mujeres de diferentes ciclos míticos griegos, salvo la poetisa Safo, que sí existió realmente, que lamentan el olvido de sus amores, poniendo de relieve el dolor femenino. Estal ha elegido seis de estas epístolas y compone un espectáculo lírico-teatral que revisa estos mitos. La palabra se hilvana con la música hasta imbricarse en el mensaje para ofrecer el desgarro de estas mujeres, todas interpretadas por ella empleando elementos de atrezo caracterizadores. Le acompaña en el escenario Giogio Celenza, también al piano y actuando con una eficaz labor, como en la escena del anuncio de las cartas y su lectura a dúo con ella. Ambos componen un juego teatral y musical muy conseguido, con intercambios de funciones, como en esa sorpresa de una conocida canción de Paquita del Barrio. Las seis historias son reconocibles. Ariadna exige justicia porque ayudó a Teseo a vencer al minotauro. Helena sucumbe ante Paris en Troya. Dido escribe a Eneas, porque va a suicidarse al haberla abandonado a pesar de sus promesas de amor. La sacerdotisa Hero sacrificada sosteniendo el faro que guiará a Leandro. Medea lanza su dolor contra Jasón, quien la repudia para casarse con otra. Penélope, fiel y eterna, teje y desteje su telar mientras espera el regreso de Ulises. Impresiona muchísimo la potencia dramática de la escena de Medea. Y todo rematado con un ingenioso final a modo de resumen con el tema «Cry me a river» de Arthur Hamilton. Existe en todo momento un sentido contemporáneo en la forma de plantear las seis historias tan conocidas por los amantes del clásico. Para ello, Estal le proporciona un envoltorio que conjuga música y palabra para lograr el mensaje actual de la necesidad de seguir reclamando igualdad y consideración de los hombres. Desde el principio con Ariana reclamando a Teseo su retorno, cuando la actriz recorre el espacio hasta que su voz queda en off mientras se dispone a cantar su aria, percibimos no estar ante un concierto teatralizado sino ante una dramaturgia en todos sus sentidos. Nos acompañarán otras de Händel, Monterverdi, Gluck, Mozart, Puccini y Purcell, lieder de Schubert y Schumann, y temas de Rodolfo Halfter y Luis de Briceño. La belleza del dueto «Pur ti miro» de Monterverdi es un momento de éxtasis. Un buen trabajo para esta Muestra, que se apoya en la Academia de Espectadores cuyo objetivo es el aprendizaje del teatro desde dentro, lejos del concepto de mediación porque los asistentes conocen el texto a priori y se centran en su desarrollo hasta la representación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión