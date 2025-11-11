El valor del anuncio de Feijóo

Comenta Compartir

Posiblemente esto sea clamar en el desierto, pero toca hacerlo. El hecho de que el líder del PP nacional diera el paso de señalar a ... Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón es importante. No sólo para que los votantes populares vean que el partido avanza y tiene las cosas claras, sino para el conjunto de los valencianos. Porque si algo debemos concluir tras el esperpento protagonizado por parte de los dirigentes políticos después de la dana es que esta tierra ni puede ni merece dilapidar un minuto más en disputas y crispaciones políticas. Lo que urge es priorizar las necesidades de Valencia, en especial en la zona dana, y devolver a la ciudadanía la credibilidad perdida con sus gestores. Todos, comenzando por Vox -clave para el nombramiento de Pérez Llorca- y terminando por la oposición, deben contribuir a devolver la estabilidad y la concordia que han hecho añicos. No hay pretexto alguno. De un sorbo y sin azucarillo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión