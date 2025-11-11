Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios

El valor del anuncio de Feijóo

El valor del anuncio de Feijóo

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Posiblemente esto sea clamar en el desierto, pero toca hacerlo. El hecho de que el líder del PP nacional diera el paso de señalar a ... Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón es importante. No sólo para que los votantes populares vean que el partido avanza y tiene las cosas claras, sino para el conjunto de los valencianos. Porque si algo debemos concluir tras el esperpento protagonizado por parte de los dirigentes políticos después de la dana es que esta tierra ni puede ni merece dilapidar un minuto más en disputas y crispaciones políticas. Lo que urge es priorizar las necesidades de Valencia, en especial en la zona dana, y devolver a la ciudadanía la credibilidad perdida con sus gestores. Todos, comenzando por Vox -clave para el nombramiento de Pérez Llorca- y terminando por la oposición, deben contribuir a devolver la estabilidad y la concordia que han hecho añicos. No hay pretexto alguno. De un sorbo y sin azucarillo.

