El testimonio de Maribel Vilaplana

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46

Siempre me he resistido en poner el foco en la periodista Maribel Vilaplana. Por respeto a ella y porque creo que es injusto. Es cierto ... que la vorágine informativa ha ido situándola una y otra vez en el plano informativo durante este año. De forma reiterada, por interés de algunos, y de manera vejatoria, por parte de otros (en especial en redes sociales). La falta de transparecia lo ha propiciado. Y le ha pasado una factura profesional y emocional que sólo ella sabría calibrar. La Audiencia ha decidido ahora citarla como testigo en la causa por la dana. Cree que puede aportar «elementos de interés» de las conversaciones que mantuvo con Mazón el 29-0. Ella dio sus explicaciones en una carta que, más que apagar fuegos, los reavivó. Su declaración, aunque seguro que es angustiosa para Vilaplana por la tensión mediática que acarrea, le podrá servir para poner fin a muchas especulaciones e intentar zanjar, a nivel personal, este capítulo. Lo que sí supondrá, seguro, es un punto de inflexión definitivo en el capítulo del Ventorro. De un sorbo y sin azucarillo.

