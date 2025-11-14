Safaris humanos, como si nada

Compartir

La actualidad nos habla del varapalo que puede suponer no retrasar el cierre de Confrentes a más allá de 2030. Habla de los errores en ... la pulseras para controlar a maltratadores y del pánico que ello supone para las víctimas. Habla de la clausura de granjas por la expansión de la gripe aviar y de la repercusión que tendrá en la cesta de la compra. Habla de la posible investidura de Pérez Llorca, de las consecuencias inacabables de la dana, de las maravillosas obras pictóricas que aterrizan en el Bellas Artes... Y es necesario informar de todo ello. Pero pasamos de puntillas, y me sonroja, ante la noticia más salvaje que se pueda dar: cacerías humanas durante el asedio de Sarajevo en los años 90. Lo investiga la fiscalía de Milán y lo contamos (o ni eso) con frialdad. Espantados, sí; pero sin más. Como si fuera anecdótico, pese a ser tremendamente escalofriante. No lo que hicieron, si fue así, que es terrible, abominable y todos los calificativos hiperbólicos que quiera poner. Es escalofriante como lo asumimos. Deplorable. De un sorbo y sin azucarillo.

