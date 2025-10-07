El regreso de Calatrava

Compartir

Les Arts cumple 20 años. El Museo de las Ciencias ya anda celebrando su cuarto de siglo. Todo comenzó, eso sí, con l'Hemisfèric en ... abril de 1998. Y terminó con el Ágora -sin sus aspas iniciales- que, tras años de vacío, acoge ahora el CaixaForum. Entre medio, llegó l'Umbracle y el puente de l'Assut de l'Or. Todo un conjunto arquitectónico que ha ido acompañado de múltiples controversias, en especial por sus sobrecostes. Aunque también de proyectos fallidos, como la torre de comunicaciones que se dibujó en tiempos de Lerma o los rascacielos por los que suspiró Camps. Pero la realidad es que, más allá de las lógicas polémicas, el colosal complejo de Santiago Calatrava propició la gran transformación de Valencia, atada además a otro punto neurálgico: el jardín del Turia. Nada ha sido igual después en la ciudad: es el verdadero imán turístico, centro de múltiples actividades socio-culturales y un generador de riqueza indiscutible. Algo que debería invitarnos a redimir y reivindicar, sin complejos, la figura del de Benimàmet. De un sorbo y sin azucarillo.

