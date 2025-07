Más presas, menos 'festivalódromos'

Compartir

Ayer volvieron las lluvias torrenciales. No fueron de gran intensidad, pero sí lo suficiente para que, en veinte minutos, viéramos el barranco de Chiva repleto ... de agua. Eso sí, con las obras de encauzamiento por hacer y con muchas dudas sobre cuándo estarán. La imagen, de hecho, inquieta. Lo hace porque nos azuza el temor ante la llegada del otoño. El momento en el que las danas han azotado con mayor virulencia nuestra tierra. Hasta rebasar, como ya sabemos, todos los umbrales el pasado año. Pronto se cumplirán nueve meses de ello. Y en un trimestre, nos volverá a angustiar el recuerdo de lo vivido. Eso debería remover conciencias políticas y activar, por vía de urgencia extrema, las obras antirriadas que precisa la Comunitat. Como la presa de Villamarxant. No puede haber más prioridad. Y, desde luego, no podemos mezclar eso con 'festivalódromos' ni con anuncios de carriles bici. Cada proyecto tiene sus tiempos y sus momentos. De un sorbo y sin azucarillo.

