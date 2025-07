El precio del bochorno

Comenta Compartir

La temperatura está disparada. No sólo la política, que está en estado volcánico y con todos los escenarios abiertos. ¿Cuánto resistirán los que apuntalan a ... Pedro Sánchez? También está desbocado el termómetro real. La situación, de hecho, es preocupante. No porque haga mucho calor, que es lo habitual en nuestro verano. Si no porque, de forma anómala, estamos observando cómo la temperatura de Mediterráneo está pulverizando todos sus récords. Si algo hemos ido aprendiendo en esta tierra, es que el mar en ebullición es sinónimo de lluvias virulentas. Lo que ahora llamamos dana. El arquitecto Gómez Perreta, hijo del creador del Plan Sur, recordó ayer en la comisión de Les Corts por el 29 0 la situación histórica que se está viviendo y advirtió: «o hacemos las obras hidráulicas pendientes o estamos condenados a repetir esta dana periódicamente». No hay excusas. Todos saben qué hay que hacer. Sobran proyectos. Falta voluntad política. Esto no va de resistir, como Sánchez en la Moncloa. Esto va de vidas. De un sorbo y sin azucarillo.

