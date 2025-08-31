Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Plaza redonda

Política en el alambre

El futuro de Mazón está por aclararse; la irrelevancia de Morant, por solventarse; y Compromís, sigue con sus líos

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:19

Menos de dos años para tener nueva cita electoral y elegir a los representantes políticos en la Comunitat. Eso, sí los plazos se cumplen. Que ... ya se sabe que, por la dinámica acelerada en la que vivimos, todo puede saltar por los aires en cualquier momento. Es nuestro sino. Pero, a día de hoy, hay que jugar con lo establecido. Que no es poco. Porque el tiempo pasa y, como recordaba Camilo José Cela en su discurso de aceptación del Nobel, con él se escriben muchos finales. «Mi viejo amigo y maestro Pío Baroja, que se quedó sin el Premio Nobel porque la candelita del acierto no siempre alumbra la cabeza del justo, tenía un reloj de pared en cuya esfera lucían unas palabras aleccionadoras, un lema estremecedor que señalaba el paso de las horas: Todas hieren, la última mata».

