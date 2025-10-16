La perplejidad de Camarero (y todos)

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jesús Trelis

Jesús Trelis

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025

Parece increíble. Con todo lo que hemos escuchado en Les Corts, aún hay algunos que nos pueden ruborizar más con su actitud y declaraciones. Pero ... es así. A estas alturas, ya debe haber escuchado o leído la frase que ayer pronunció el diputado del PP, Manuel Martínez Fenoll, al parlamentario Juan Bordera, miembro de Compromís, que se embarcó en la flotilla a Gaza. «Qué gordito has salido de Auschwitz», le espetó desde la bancada popular. Su lamentable improperio debería ser reprochable públicamente por su propio partido. Y además, de forma contundente. Aunque, de alguna manera, la vicepresidenta Susana Camarero ya lo hizo, creo que inconscientemente, con esa cara de perplejidad que le quedó en el estrado al escuchar a su compañero. Aunque en realidad, es un reproche que debemos hacerle todos. Primero, por la falta de sensibilidad (no exenta de crueldad) que esconde la declaración. Segundo, por tener el cuajo de decirla en la cámara que nos representa a todos. Y tercero, porque los valencianos no somos así. De un sorbo y sin azucarillo.

